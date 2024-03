Pedro Raul entrou aos 37 minutos do segundo tempo, na vaga do atacante Yuri Alberto, autor do segundo gol corintiano. O centroavante viu em campo o empate do Santo André, mas não desistiu e, no último lance da partida em Itaquera, aproveitou cruzamento na medida de Fagner, subiu mais do que a defesa do Ramalhão e cabeceou no chão, para levar os torcedores à loucura na Neo Química Arena.