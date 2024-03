Os primeiros 45 minutos de jogo foram do Corinthians, que logo no início foi às redes com Yuri Alberto, mas o gol foi anulado pelo VAR, já que a bola resvalou no braço do centroavante corintiano. Apesar do baque, o Timão não desanimou e, após bola de Fagner, Maycon arrematou na saída do goleiro. No segundo tempo, no entanto, o Santo André foi para cima e passou a dominar a partida, mas foi o Alvinegro quem ampliou o marcador com Yuri Alberto. Apesar do resultado negativo, o time do ABC não desanimou e buscou o empate com Bruno Michel e Lohan, aos 41 minutos. Quando tudo parecia perdido, Pedro Raul, que havia acabado de entrar, deu números finais ao duelo.