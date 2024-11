Problema nos bastidores agrava indefinição na zaga do Corinthians

Cacá e André Ramalho não participaram do treino do Corinthians, nesta quinta-feira (14). Os dois seguem se recuperando de lesão e não estiveram junto ao elenco durante atividade no CT Dr. Joaquim Grava. Com Félix Torres na seleção equatoriana, Gustavo Henrique, Caetano e Renato foram os únicos zagueiros na prática.

Na quarta-feira (20), contra o Cruzeiro, o treinador argentino pode ter que escolher uma dupla de zaga baseado na disponibilidade de atletas. Caetano, uma das opções para a posição, não está sendo relacionado por um impasse na sua renovação de contrato.

Com contrato até o final deste ano, o atleta ainda não assinou a renovação com o Timão. Em outubro, após o empate por 2 a 2 contra o Racing, no jogo de ida da Copa Sul-Americana, Ramón Díaz foi enfático ao dizer que não relacionaria Caetano, Giovane e Matheus Araújo para partidas enquanto os três não resolvessem seus imbróglios contratuais.

O zagueiro de 25 anos poderia ser uma solução, mas apesar de estar treinando com o grupo, não será opção de Ramón no próximo jogo, brilhe ou não no dia a dia.

Histórico de Caetano

Promovido ao time titular em 2019, o zagueiro nunca conseguiu se firmar no Corinthians. Nos anos subsequentes, Caetano foi emprestado pelo clube alvinegro para Oeste, Coritiba, São Caetano, CRB e Goiás.

O zagueiro retornou ao Corinthians neste ano. No começo do ano, era apontado como um dos possíveis titulares para a temporada. No Campeonato Paulista, o jogador participou de nove partidas na campanha que eliminou o Timão na primeira fase.

Entretanto, após a saída de Mano Menezes e as chegadas de António Oliveira, e consequentemente Ramón Díaz, Caetano deixou de ter oportunidades. No Brasileirão, o atleta esteve em campo em apenas cinco jogos.

Caetano em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Opções

André Ramalho se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Cacá segeu em recuperação de um trauma no tórax. Caso Caetano não entre em campo, Ramón Díaz pode ter que escalar Renato, de 20 anos, que ainda não fez sua estreia oficial como jogador do Corinthians. Gustavo Henrique, que foi titular nos últimos jogos, também é uma opção do treinador.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (20). A equipe enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília). Válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo tem caráter decisivo para o Timão.

Em décimo lugar, com 41 pontos, o clube alvinegro busca o Cruzeiro, sétimo colocado e primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Seis pontos separam as duas equipes no Brasileirão.