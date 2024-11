Os Gaviões da Fiel, Corinthians e Caixa assinaram um acordo de conciliação de dívidas para prosseguir com a 'vaquinha' promovida pela torcida organizada para quitar a Neo Química Arena junto ao banco estatal.

A iniciativa, planejada pela torcida organizada desde junho deste ano, deve entrar em vigor a partir da próxima semana. Como forma de garantir que as doações sejam encaminhadas para o pagamento do estádio, o Corinthians não terá acesso ao dinheiro, entretanto, vai garantir benefícios para os torcedores que participarem da campanha.

Mensalmente, o Corinthians vai ceder cerca de 200 ingressos para os Gaviões da Fiel sortearem entre os doadores da campanha. Além disso, torcedores que contribuírem com valores acima de R$ 100 em até seis meses de financiamento terão os nomes expostos em um memorial na Neo Química Arena.

Corinthians, Gaviões da Fiel e Caixa fecharam acordo por financiamento coletivo (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Lançamento em breve

O processo de conciliação de dívidas acontece quando um devedor negocia com os credores para quitar as pendências financeiras. O formato de acordo impede que sejam cobrados impostos sobre o valor das doações dos torcedores.

Com isso, se aproxima a data do anúncio do lançamento do financiamento coletivo da Neo Química Arena. Nesta segunda-feira (25), data em que o acordo foi assinado, os Gaviões da Fiel usaram as redes sociais para publicar um vídeo com um teaser da campanha, que vai se chamar "Doe Arena".

O lançamento deve ocorrer na próxima semana. A tendência é que o primeiro evento oficial, que marcará o início das doações, seja feita de maneira online e conte com entrevistas e depoimentos de ex-jogadores e torcedores ilustres.

A dívida do Corinthians com a Caixa

Em setembro deste ano, o Corinthians organizou uma entrevista coletiva, chamada de “Dia da Transparência”, para detalhar as finanças do clube. Ao todo, o clube alvinegro possui uma dívida no valor de R$ 2,3 bilhões.

Dentro desta quantia, cerca de R$ 710 milhões representam o débito do Timão com a Caixa Econômica Federal referente à construção da Neo Química Arena, em 2014. O financiamento coletivo pretende arrecadar R$ 700 milhões em até seis meses de campanha.