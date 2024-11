Torcedores do Corinthians se revoltam com ‘falha’ de Hugo Souza

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1, neste domingo (24), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, o goleiro Hugo Souza, mais conhecido como Neneca, voltou a ser alvo de críticas da torcida corintiana nas redes sociais. Para alguns torcedores, o arqueiro falhou no lance do gol de honra da equipe cruzmaltina.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians x Vasco: Caio Ribeiro elege melhor em campo

➡️ Torcida vai à loucura com início avassalador do Corinthians contra o Vasco

Na jogada, o lateral Luis Rodríguez, mais conhecido como Puma, do Vasco, acerta um chute cruzado em direção ao gol do Corinthians. O efeito gerado enganou Hugo Souza, que não conseguiu alcançar a bola para realizar a defesa. A movimentação do arqueiro no lance foi debate nas redes sociais, muitos internautas apontaram um erro do jogador. Veja a repercussão abaixo.

Vitória do Corinthians

Apesar da suposta falha de Hugo Souza, o Corinthians venceu o Vasco sem grandes dificuldades. Com o resultado, a equipe paulista alcançou a oitava colocação do Campeonato Brasileiro e entrou de vez na briga pela vaga na próxima Libertadores.

continua após a publicidade

O próximo confronto da equipe de Ramón Díaz será contra o Criciúma. As equipes se enfrentam no próximo sábado (30), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela 36ª rodada do Brasileirão.