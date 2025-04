Torcedores do Corinthians escolhem técnico favorito após ‘não’ de Tite

A torcida do Corinthians participou de uma enquete promovida no grupo de WhatsApp do Lance!, respondendo à pergunta que todos querem ver esclarecida: quem deve ser o novo técnico do Timão?

Com ampla vantagem, Dorival Júnior, atualmente sem clube, foi o mais votado. Recém-demitido da Seleção Brasileira após 16 partidas, o técnico vinha fazendo bons trabalhos em clubes antes de assumir a equipe nacional.

Dorival teve uma passagem consistente pelo São Paulo, onde conquistou a inédita Copa do Brasil de 2023. Antes disso, se destacou no Flamengo, conduzindo o time aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Sem Tite, ele é considerado o “plano A” da diretoria corintiana para substituir Ramón Díaz.

O segundo nome mais lembrado na votação foi Luís Castro. O português teve passagem marcante pelo Botafogo entre março de 2022 e junho de 2023. Deixou o clube alvinegro, então líder do Campeonato Brasileiro, para assumir o comando do Al-Nassr, da Arábia Saudita, equipe do astro Cristiano Ronaldo.

Na Arábia, Luís Castro permaneceu por 14 meses. Saiu do Al-Nassr em setembro do ano passado, após um início de temporada abaixo do esperado, com o time ocupando a sétima posição na liga e vindo de uma derrota por 4 a 1 para o Al-Hilal na Supercopa Saudita.

Veja abaixo a votação dos torcedores do Corinthians:

Dorival Jr - 1,392 votos

Luís Castro - 330 votos

Outros - 90 votos

Fernando Diniz - 55 votos

Fábio Carille - 53 votos

Recusa de Tite

A negativa do ídolo surpreendeu o Corinthians. O treinador era aguardado nesta terça-feira (22) para comandar o primeiro treino em sua quarta passagem, mas Matheus Bachi, filho de Tite, anunciou a pausa indeterminada na carreira do pai. Sem tempo para lamentar, o Timão busca Dorival Júnior para a vaga.

O Corinthians havia feito uma consulta ao treinador, mas não de forma oficial. A meta agora é convencê-lo a aceitar uma proposta e iniciar o trabalho quanto antes. O Timão quer um novo técnico para a partida contra o Flamengo, no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador coleciona bons trabalhos recentes em clubes brasileiros, como Flamengo e São Paulo, e tinha defensores entre membros da diretoria do Timão. O receio de fontes ouvidas pelo Lance! é de que Dorival Júnior tenha se ressentido pela forma que a negociação foi conduzida, com a prioridade para Tite.