VÍDEO: Torcedores passam mal durante celebração de título do Corinthians em Itaquera
Grupo precisou de atendimento de profissionais do Corpo de Bombeiros; região leste da capital paulista superou os 30º C ainda no início da manhã
Torcedores do Corinthians reunidos na Neo Química Arena para comemorar o quarto título da Copa do Brasil passaram mal devido ao forte calor na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo. A sensação térmica superava os 31 °C, e alguns precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros.
Cerca de uma dúzia de corintianos foi retirada do local com o auxílio de cadeiras de rodas e atendida por equipes especializadas. Diante da situação, o clube distribuiu água aos torcedores e aos trabalhadores presentes no estádio, incluindo profissionais da imprensa.
A concentração teve início por volta das 10h (de Brasília), com a liberação do acesso ao estacionamento às 11h. Os atletas, o técnico Dorival Júnior e demais membros da comissão técnica participam da celebração em um trio elétrico.
Ao fim da celebração junto aos torcedores, o elenco do Corinthians entra em férias por pouco menos de duas semanas e retorna aos treinamentos no dia 3 de janeiro.
Corinthians campeão da Copa do Brasil
Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.
O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco.
