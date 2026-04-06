Tite x Diniz: Corinthians avalia estilos opostos para definir novo técnico
Diretoria analisa perfis diferentes no mercado e mantém os dois treinadores entre os principais nomes
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Após a demissão de Dorival Júnior, o Corinthians avalia nomes para assumir o comando da equipe. Entre os mais cotados estão Tite e Fernando Diniz. Embora tenham trajetórias vitoriosas no futebol brasileiro, os dois treinadores que passaram pela Seleção Brasileira se destacam por modelos de jogo distintos ao longo da carreira.
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A principal diferença está na estrutura. As equipes de Tite costumam atuar dentro de um sistema bem definido, normalmente o 4-1-4-1, com funções claras para cada setor. O time mantém posicionamento organizado, linhas compactas e equilíbrio entre ataque e defesa. Fernando Diniz, por outro lado, trabalha com um modelo mais fluido. Seus jogadores têm maior liberdade de movimentação, aproximam-se constantemente da bola e formam superioridade numérica em determinadas zonas do campo para trocar passes curtos.
Outra distinção aparece na forma de construção das jogadas. Nos times de Tite, a circulação de bola busca organização e progressão gradual, com triangulações e ocupação racional dos espaços.
Já nas equipes de Diniz, a ideia central é a aproximação intensa entre os jogadores, muitas vezes com vários atletas reunidos no mesmo setor para criar linhas curtas de passe e tentar desorganizar a marcação adversária.
Veja abaixo os estilos dos dois treinadores:
Fernando Diniz
Fernando Diniz adota um modelo de jogo baseado na posse de bola e na construção desde a defesa. O treinador privilegia saídas curtas e a aproximação constante entre os jogadores, característica associada a uma linha de pensamento histórica do futebol brasileiro, marcada pela valorização da técnica e do jogo coletivo.
Nas equipes comandadas por Diniz, a movimentação é intensa e frequente. Os atletas costumam se aproximar da bola para criar opções de passe e formar pequenos grupos em determinadas regiões do campo. Essa dinâmica busca desorganizar a marcação adversária, atraindo defensores para fora de posição por meio de trocas rápidas de passes e deslocamentos curtos.
Por outro lado, esse tipo de organização ofensiva pode gerar espaços quando a posse é perdida. Como muitos jogadores participam da construção em zonas próximas da bola, o time pode ficar vulnerável a transições rápidas do adversário. O modelo também tende a encontrar mais dificuldades diante de sistemas defensivos bem posicionados por zona, que priorizam o controle dos espaços em vez de acompanhar individualmente os movimentos dos atacantes.
Tite
As equipes comandadas por Tite costumam apresentar organização tática e estrutura coletiva bem definida. Um dos esquemas mais utilizados pelo treinador é o 4-1-4-1, sistema que ganhou destaque no Corinthians campeão brasileiro de 2015. Nesse modelo, um volante atua mais recuado à frente da zaga, enquanto quatro jogadores ocupam o meio-campo, buscando aproximar setores e facilitar a circulação de passes.
Na construção das jogadas, os times costumam valorizar a troca de passes e as triangulações, principalmente pelos lados do campo. Meias e pontas se movimentam para gerar linhas de passe e abrir espaços, enquanto os laterais participam do apoio ofensivo. A saída de bola pode variar entre a participação do volante entre os zagueiros ou a abertura dos defensores para iniciar a construção desde o campo de defesa.
Sem a bola, as equipes de Tite normalmente mantêm linhas compactas e marcação por zona. A pressão costuma ocorrer com maior intensidade no meio-campo ou após a perda da posse, tentando reduzir espaços e dificultar a progressão do adversário. O objetivo é manter o time equilibrado entre defesa e ataque durante a partida.
O que o Corinthians busca no mercado?
Segundo Marcelo Paz, as características buscadas pelo Corinthians no próximo treinador estão diretamente ligadas ao cenário que o profissional encontrará ao assumir o comando da equipe. A diretoria entende que o novo técnico precisará dar uma resposta imediata em campo, além de estar alinhado ao planejamento traçado pelo clube para este curto prazo.
A sequência de partidas envolve a largada na Libertadores, jogo decisivo na quinta fase da Copa do Brasil e a busca por uma escalada na tabela do Brasileirão.
— Queremos um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem da torcida, para que a gente volte a sorrir — disse Paz.
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