> SELEÇÃO BRASILEIRA (2016)

O esquema que Tite usou na Seleção Brasileira no primeiro ciclo para a Copa do Mundo foi basicamente o mesmo que utilizou no Corinthians. No início, começou com Renato Augusto de volante, mas com sua lesão, acabou utilizando mais Philippe Coutinho em seu lugar, o que acabou quebrando um pouco desse jogo curto.