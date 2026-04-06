Dorival está entre os técnicos mais longevos do Corinthians na década; compare os números
Treinador não resistiu no cargo após a derrota para o Internacional; veja os números dos treinadores na década
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Dorival Jr. sai do Corinthians como um treinador que deixou sua marca na história do clube e se tornou o segundo técnico mas longevo da equipe nesta década. Apesar da sequência negativa que foi determinante para a demissão, o comandante sustentou quase um ano no cargo e figura entre os melhores aproveitamentos. No total, a lista tem dez nomes.
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No recorte de jogos feitos, Dorival disputou 63 partidas no Corinthians, ficando atrás apenas de Vitor Pereira, que foi treinador do Timão em 64 jogos entre fevereiro e dezembro de 2022. O agora ex-técnico fica na frente de nomes como Ramon Díaz, que também teve importância nas últimas do clube e que conquistou um Campeonato Paulista.
Em termos de títulos, Dorival é, disparado, o que mais obteve sucesso. Foram duas conquistas, uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei, ambas conquistadas na reta final de 2025 e começo de 2026, que pôs fim a um jejum de títulos no time.
Entre aqueles que tiverem melhor aproveitamento, Dorival está na sexta posição entre os dez treinadores da lista, com um aproveitamento de 50%. O líder da lista neste recorte é Ramon Díaz, com 61% de aproveitamento. O técnico argentino também lidera o menor ataque com 94 bolas na rede, uma média de 1,6 gols por jogo. Dorival soma 1,1 gols de média. Já a média de melhor defesa é de Fernando Lázaro, que comandou o time 24 oportunidades e tem média de 0,8 gols sofridos a cada partida.
Números dos técnicos mais longevos do Corinthians na década
Treinadores principais
Vitor Pereira
- 64 jogos
- 26V | 21E | 17D
- 52% de aproveitamento
- 75 gols marcados (1.2 por jogo)
- 57 gols sofridos (0.9 por jogo)
Dorival Júnior
- 63 jogos
- 25V | 19E | 19D
- 50% de aproveitamento
- 67 gols marcados (1.1 por jogo)
- 56 gols sofridos (0.9 por jogo)
Ramón Díaz
- 60 jogos
- 31V | 16E | 13D
- 61% de aproveitamento
- 94 gols marcados (1.6 por jogo)
- 62 gols sofridos (1.0 por jogo)
Vágner Mancini
- 45 jogos
- 20V | 13E | 12D
- 54% de aproveitamento
- 57 gols marcados (1.3 por jogo)
- 46 gols sofridos (1.0 por jogo)
Sylvinho
- 43 jogos
- 16V | 14E | 13D
- 48% de aproveitamento
- 42 gols marcados (1.0 por jogo)
- 40 gols sofridos (0.9 por jogo)
Vanderlei Luxemburgo
- 38 jogos
- 14V | 12E | 12D
- 47% de aproveitamento
- 42 gols marcados (1.1 por jogo)
- 40 gols marcados (1.1 por jogo)
António Oliveira
- 29 jogos
- 12V | 9E | 8D
- 52% de aproveitamento
- 43 gols marcados (1.5 por jogo)
- 25 gols sofridos (0.9 por jogo)
Fernando Lázaro
- 24 jogos
- 14V | 6E | 4D
- 67% de aproveitamento
- 44 gols marcados (1.8 por jogo)
- 19 gols sofridos (0.8 por jogo)
Mano Menezes
- 19 jogos
- 6V | 5E | 8D
- 40% de aproveitamento
- 21 gols marcados (1.1 por jogo)
- 26 gols sofridos (1.4 por jogo)
Cuca
- 2 jogos
- 1V | 1D
- 50% de aproveitamento
- 3 gols marcados (1.5 por jogo)
- 3 gols sofridos (1.5 por jogo)
Técnicos interinos
Orlando Ribeiro
- 3 jogos
- 2V | 1D
- 67% de aproveitamento
- 3 gols marcados (1.0 por jogo)
- 5 gols sofridos (1.7 por jogo)
Raphael Laruccia
- 3 jogos
- 1V | 2D
- 33% de aproveitamento
- 3 gols marcados (1.0 por jogo)
- 7 gols sofridos (2.3 por jogo)
Thiago Kosloski
- 1 jogo
- 1D
- 0% de aproveitamento
- 0 gols marcados
- 1 gol sofrido
Danilo
- 1 jogos
- 1D
- 0% de aproveitamento
- 1 gol marcado
- 2 gols sofridos
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