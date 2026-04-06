Dorival está entre os técnicos mais longevos do Corinthians na década; compare os números

Dorival Jr. sai do Corinthians como um treinador que deixou sua marca na história do clube e se tornou o segundo técnico mas longevo da equipe nesta década. Apesar da sequência negativa que foi determinante para a demissão, o comandante sustentou quase um ano no cargo e figura entre os melhores aproveitamentos. No total, a lista tem dez nomes.

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No recorte de jogos feitos, Dorival disputou 63 partidas no Corinthians, ficando atrás apenas de Vitor Pereira, que foi treinador do Timão em 64 jogos entre fevereiro e dezembro de 2022. O agora ex-técnico fica na frente de nomes como Ramon Díaz, que também teve importância nas últimas do clube e que conquistou um Campeonato Paulista.

Em termos de títulos, Dorival é, disparado, o que mais obteve sucesso. Foram duas conquistas, uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei, ambas conquistadas na reta final de 2025 e começo de 2026, que pôs fim a um jejum de títulos no time.

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Entre aqueles que tiverem melhor aproveitamento, Dorival está na sexta posição entre os dez treinadores da lista, com um aproveitamento de 50%. O líder da lista neste recorte é Ramon Díaz, com 61% de aproveitamento. O técnico argentino também lidera o menor ataque com 94 bolas na rede, uma média de 1,6 gols por jogo. Dorival soma 1,1 gols de média. Já a média de melhor defesa é de Fernando Lázaro, que comandou o time 24 oportunidades e tem média de 0,8 gols sofridos a cada partida.

Dorival Jr. foi demitido do Corinthians neste domingo (5). (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Números dos técnicos mais longevos do Corinthians na década

Treinadores principais

Vitor Pereira

64 jogos 26V | 21E | 17D 52% de aproveitamento 75 gols marcados (1.2 por jogo) 57 gols sofridos (0.9 por jogo)

Dorival Júnior

63 jogos 25V | 19E | 19D 50% de aproveitamento 67 gols marcados (1.1 por jogo) 56 gols sofridos (0.9 por jogo)

Ramón Díaz

60 jogos 31V | 16E | 13D 61% de aproveitamento 94 gols marcados (1.6 por jogo) 62 gols sofridos (1.0 por jogo)

Vágner Mancini

45 jogos 20V | 13E | 12D 54% de aproveitamento 57 gols marcados (1.3 por jogo) 46 gols sofridos (1.0 por jogo)

Sylvinho

43 jogos 16V | 14E | 13D 48% de aproveitamento 42 gols marcados (1.0 por jogo) 40 gols sofridos (0.9 por jogo)

Vanderlei Luxemburgo

38 jogos 14V | 12E | 12D 47% de aproveitamento 42 gols marcados (1.1 por jogo) 40 gols marcados (1.1 por jogo)

António Oliveira

29 jogos 12V | 9E | 8D 52% de aproveitamento 43 gols marcados (1.5 por jogo) 25 gols sofridos (0.9 por jogo)

Fernando Lázaro

24 jogos 14V | 6E | 4D 67% de aproveitamento 44 gols marcados (1.8 por jogo) 19 gols sofridos (0.8 por jogo)

Mano Menezes

19 jogos 6V | 5E | 8D 40% de aproveitamento 21 gols marcados (1.1 por jogo) 26 gols sofridos (1.4 por jogo)

Cuca

2 jogos 1V | 1D 50% de aproveitamento 3 gols marcados (1.5 por jogo) 3 gols sofridos (1.5 por jogo)

Técnicos interinos

Orlando Ribeiro

3 jogos 2V | 1D 67% de aproveitamento 3 gols marcados (1.0 por jogo) 5 gols sofridos (1.7 por jogo)

Raphael Laruccia

3 jogos 1V | 2D 33% de aproveitamento 3 gols marcados (1.0 por jogo) 7 gols sofridos (2.3 por jogo)

Thiago Kosloski

1 jogo 1D 0% de aproveitamento 0 gols marcados 1 gol sofrido

Danilo