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Dorival está entre os técnicos mais longevos do Corinthians na década; compare os números

Treinador não resistiu no cargo após a derrota para o Internacional; veja os números dos treinadores na década

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 06/04/2026
07:55
Dorival treinou o Corinthians em 63 partidas. (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)
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Dorival Jr. sai do Corinthians como um treinador que deixou sua marca na história do clube e se tornou o segundo técnico mas longevo da equipe nesta década. Apesar da sequência negativa que foi determinante para a demissão, o comandante sustentou quase um ano no cargo e figura entre os melhores aproveitamentos. No total, a lista tem dez nomes.

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No recorte de jogos feitos, Dorival disputou 63 partidas no Corinthians, ficando atrás apenas de Vitor Pereira, que foi treinador do Timão em 64 jogos entre fevereiro e dezembro de 2022. O agora ex-técnico fica na frente de nomes como Ramon Díaz, que também teve importância nas últimas do clube e que conquistou um Campeonato Paulista.

Em termos de títulos, Dorival é, disparado, o que mais obteve sucesso. Foram duas conquistas, uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei, ambas conquistadas na reta final de 2025 e começo de 2026, que pôs fim a um jejum de títulos no time.

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Entre aqueles que tiverem melhor aproveitamento, Dorival está na sexta posição entre os dez treinadores da lista, com um aproveitamento de 50%. O líder da lista neste recorte é Ramon Díaz, com 61% de aproveitamento. O técnico argentino também lidera o menor ataque com 94 bolas na rede, uma média de 1,6 gols por jogo. Dorival soma 1,1 gols de média. Já a média de melhor defesa é de Fernando Lázaro, que comandou o time 24 oportunidades e tem média de 0,8 gols sofridos a cada partida.

Dorival está entre os técnicos mais longevos do Corinthians na década; compare os números
Dorival Jr. foi demitido do Corinthians neste domingo (5). (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Números dos técnicos mais longevos do Corinthians na década

Treinadores principais

Vitor Pereira

  1. 64 jogos
  2. 26V | 21E | 17D
  3. 52% de aproveitamento
  4. 75 gols marcados (1.2 por jogo)
  5. 57 gols sofridos (0.9 por jogo)

Dorival Júnior

  1. 63 jogos
  2. 25V | 19E | 19D
  3. 50% de aproveitamento
  4. 67 gols marcados (1.1 por jogo)
  5. 56 gols sofridos (0.9 por jogo)

Ramón Díaz

  1. 60 jogos
  2. 31V | 16E | 13D
  3. 61% de aproveitamento
  4. 94 gols marcados (1.6 por jogo)
  5. 62 gols sofridos (1.0 por jogo)

Vágner Mancini

  1. 45 jogos
  2. 20V | 13E | 12D
  3. 54% de aproveitamento
  4. 57 gols marcados (1.3 por jogo)
  5. 46 gols sofridos (1.0 por jogo)

Sylvinho

  1. 43 jogos
  2. 16V | 14E | 13D
  3. 48% de aproveitamento
  4. 42 gols marcados (1.0 por jogo)
  5. 40 gols sofridos (0.9 por jogo)

Vanderlei Luxemburgo

  1. 38 jogos
  2. 14V | 12E | 12D
  3. 47% de aproveitamento
  4. 42 gols marcados (1.1 por jogo)
  5. 40 gols marcados (1.1 por jogo)

António Oliveira

  1. 29 jogos
  2. 12V | 9E | 8D
  3. 52% de aproveitamento
  4. 43 gols marcados (1.5 por jogo)
  5. 25 gols sofridos (0.9 por jogo)

Fernando Lázaro

  1. 24 jogos
  2. 14V | 6E | 4D
  3. 67% de aproveitamento
  4. 44 gols marcados (1.8 por jogo)
  5. 19 gols sofridos (0.8 por jogo)

Mano Menezes

  1. 19 jogos
  2. 6V | 5E | 8D
  3. 40% de aproveitamento
  4. 21 gols marcados (1.1 por jogo)
  5. 26 gols sofridos (1.4 por jogo)

Cuca

  1. 2 jogos
  2. 1V | 1D
  3. 50% de aproveitamento
  4. 3 gols marcados (1.5 por jogo)
  5. 3 gols sofridos (1.5 por jogo)

Técnicos interinos

Orlando Ribeiro

  1. 3 jogos
  2. 2V | 1D
  3. 67% de aproveitamento
  4. 3 gols marcados (1.0 por jogo)
  5. 5 gols sofridos (1.7 por jogo)

Raphael Laruccia

  1. 3 jogos
  2. 1V | 2D
  3. 33% de aproveitamento
  4. 3 gols marcados (1.0 por jogo)
  5. 7 gols sofridos (2.3 por jogo)

Thiago Kosloski

  1. 1 jogo
  2. 1D
  3. 0% de aproveitamento
  4. 0 gols marcados
  5. 1 gol sofrido

Danilo

  1. 1 jogos
  2. 1D
  3. 0% de aproveitamento
  4. 1 gol marcado
  5. 2 gols sofridos

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