Martínez, ex-Corinthians, detona Dorival após demissão: 'Vai pagar a conta'
Volante acusou o treinador de ter participação direta em sua rescisão com o Timão
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O meio-campista Jose Martínez, ex-Corinthians, fez um post nas redes sociais criticando Dorival Jr, treinador demitido do Corinthians na noite deste domingo (5) após a derrota para o Internacional. O volante venezuelano mandou um recado direto afirmando que o técnico "vai pagar a conta" após supostamente ter interferido na saída do meio-campista do clube paulista em fevereiro.
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Martínez teve seu contrato rescindido com o Corinthians há pouco mais de um mês após um atraso de 35 dias na reapresentação do volante no clube. O venezuelano estava em seu país natal e, ao retornar para o Brasil, se reapresentou com uma lesão no ligamento cruzando anterior do joelho esquerdo (LCA). A situação gerou um incômodo por parte do alvinegro e a relação com o venezuelano se tornou insustentável.
Na publicação, Jose Martínez indica que Dorival Jr. foi o culpado pelo Corinthians ter rescindido contrato com ele. O meia também escreveu que "logo vão saber a verdade", o que sugeriria que existem fatos que não foram esclarecidos.
- Eu saí do time por tua causa, agora vai pagar a conta. Logo vão saber a verdade. Deus no comando - escreveu Martínez em post no story do Instagram, que tem uma foto do meio-campista em preto e branco com uma camisa do Corinthians.
No período que Matínez ainda estava na Venezuela, Dorival Jr. afirmou que tentou manter contato com o jogador e que não obteve retorno do atleta. Na época, o técnico criticou os problemas do meia de retornar ao Brasil, que inicialmente foram justificados por problemas no passaporte do atleta.
Outro que se pronunciou contra Dorival Jr. foi Diogo Silva Lima, empresário de Jose Martínez. O agente, que é brasileiro, também publicou no story do Instagram uma mensagem enaltecendo o meia venezuelano. O representante do jogador afirmou que ele era a "o motor e a alma" do time, segundo legenda do post.
Relembre o acordo de rescisão do Corinthians e Martínez
No acordo, ficou definido que o clube ficará responsável por 30% do salário de Martínez entre fevereiro e dezembro, além de arcar com os custos da cirurgia no joelho esquerdo. O encerramento do vínculo entre as partes foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
O jogador retornou ao Brasil e se reapresentou ao clube no dia 7 de fevereiro, mas relatou dores no joelho esquerdo e, após exames, foi confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
No acordo, ficou definido que o clube ficará responsável por 30% do salário de Martínez entre fevereiro e dezembro, além de arcar com os custos da cirurgia no joelho esquerdo. O encerramento do vínculo entre as partes foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
O jogador retornou ao Brasil e se reapresentou ao clube no dia 7 de fevereiro, mas relatou dores no joelho esquerdo e, após exames, foi confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Apesar dos problemas políticos enfrentados pela Venezuela, Dorival Júnior não conseguia contato com o jogador, o que causou mal-estar interno. Com todo esse contexto, o clube optou pela saída do atleta.
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