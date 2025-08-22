Memphis avança em processo de recuperação no Corinthians
Atacante fez atividade com bola em treinamento do Timão
Memphis deu um passo importante em sua recuperação para voltar aos gramados. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no dia 6 de agosto, pela Copa do Brasil, e é baixa no Corinthians desde então.
Segundo informações do 'ge.globo', o atacante realizou treinos com bola nesta sexta-feira (22), no CT Dr. Joaquim Grava. Foi um trabalho individualizado, conduzido pelo setor de fisioterapia do Corinthians, sem contato com os demais atletas do elenco. O jogador publicou uma foto treinando em suas redes sociais.
A ideia da comissão técnica do Corinthians é acelerar o processo de recuperação para que Memphis esteja à disposição de Dorival Júnior no jogo de volta contra o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, marcado para o dia 11 de setembro.
O jogador deve ser baixa no próximo jogo do Timão, contra o Vasco da Gama, no domingo (24), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians sofre com desfalques no ataque, além de Memphis, Yuri Alberto, que se recupera de uma cirurgia na hérnia inguinal, também está fora de combate.
Nesta semana, o jogador foi diagnosticado com uma virose, que o afastou do processo de recuperação nas atividades de segunda e terça-feira. Contratado em setembro do ano passado, Memphis é um dos pilares do clube alvinegro.
O atacante soma 49 partidas pelo Timão, com 15 gols e 14 assistências. O camisa 10 do Corinthians conquistou um título com a camisa alvinegra: o Campeonato Paulista desta temporada. Na Copa do Brasil deste ano, marcou um gol na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no jogo de ida.
