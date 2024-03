(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 10:23 • São Paulo (SP)

O técnico António Oliveira cogita utilizar Gabriel Moscardo, que se apresenta ao PSG em julho, durante os compromissos do Corinthians no primeiro semestre.

Moscardo está emprestado pelo clube francês ao Corinthians até o final de julho, e o volante vem usando as instalações do CT Joaquim Grava para se recuperar de uma cirurgia no pé esquerdo. O atleta de 18 anos deve concluir o tratamento nas primeiras semanas de abril.

- Agora há pouco tempo vendeu uma (joia), o Gabriel (Moscardo) que ainda está conosco e muito provavelmente quando recuperar pode ser uma opção - disse António Oliveira após a classificação contra o São Bernardo.

Como o Corinthians foi eliminado do Paulistão, Gabriel Moscardo seria reforço para os primeiros duelos na fase de grupos da Copa Sul-Americana, terceira fase da Copa do Brasil e as rodadas iniciais do Brasileirão

O volante Gabriel Moscardo foi a principal revelação das categorias de base nos últimos anos, sendo vendido ao PSG por 20 millhões de euros (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

