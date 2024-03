Cantillo deixou o Corinthians em dezembro de 2023 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 13:50 • São Paulo (SP)

Ex-volante do Corinthians, Cantillo entrou com uma ação na justiça do trabalho contra o clube. Atualmente no Junior Barranquilla, da Colômbia, o jogador solicita o pagamento de R$ 2,4 milhões.

O montante é referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), multas e verbas rescisórias que foram pagas pelo clube, mas que o colombiano contesta.

O estafe de Cantillo alega que tentou um acordo com a diretoria do Timão, mas não teve um retorno positivo. Em razão da não resolução, optou por recorrer à justiça. A informação foi divulgada pelo "Ge".

Marcel Mariano de Oliveira, juiz da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, marcou nesta sexta-feira (15) a primeira audiência do caso para o dia 23 de abril. Ela será realizada por videoconferência, uma vez que Cantillo reside atualmente na Colômbia.

CONFIRA OS VALORES COBRADOS PELO JOGADOR

R$ 1,04 milhão - referente ao Fundo de Garantia (FGTS) entre 2021 e 2023;

- referente ao Fundo de Garantia (FGTS) entre 2021 e 2023; R$ 614,7 mil - de diferenças de verbas rescisórias relativa a férias, terço de férias e descontos considerados indevidos;

- de diferenças de verbas rescisórias relativa a férias, terço de férias e descontos considerados indevidos; R$ 430 mil - multa;

- multa; R$ 313,8 mil de honorários advocatícios.

Ao todo, o volante disputou 118 jogos com a camisa do Timão. No período, ele acumula dois gols e três assistências.

