(Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 07:41 • São Paulo (SP)

A diretoria do Corinthians usou o dinheiro da venda de Gabriel Moscardo para quitar as pendências financeiras com o atual elenco relacionadas a 2023 e 2024. Contudo, o clube ainda deve direitos de imagem a jogadores que deixaram o Timão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para encerrar as pendências com Gil, Giuliano, Renato Augusto e evitar um transfer ban pelo caso de Matías Rojas, que acionou o Corinthians na Fifa cobrando cerca de R$ 40 milhões, a diretoria alvinegra aguarda o repasse do Nottingham Forest e Cercle Brugge, respectivamente, pelas vendas do zagueiro Murillo e do centroavante Felipe Augusto.

+ Revanche? Ganhe mais de R$450 na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo

O Corinthians vendeu Murillo ao clube inglês por 12 milhões de euros (cerca de R$ 64,4 milhões) fixos, enquanto Felipe Augusto foi negociado por 3 milhões de euros (cerca R$ 16 milhões).

O meia Giuliano, que hoje está no Santos, cobra cerca de R$ 1,8 milhão do Corinthians na Justiça. Já Rojas não chegou a um acordo de rescisão com o clube e moveu ação contra o Timão na Fifa. O paraguaio pede em torno de R$ 40 milhões, mas a diretoria corintiana diz que o valor não corresponde ao devido.

➡️ Veja confrontos do mata-mata do Paulistão

(Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)