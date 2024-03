Jornalista sugere luta entre jogadores do Corinthians e do Fluminense: ‘Estão no esporte errado’

Renato Mauricio Prado disse que Fagner é um jogador maldoso (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 12:34 • São Paulo (SP)

O colunista do UOL Renato Mauricio Prado disse, no "Fim de Papo", que Fagner, do Corinthians, deveria ter sido expulso pela cotovelada no jogador do São Bernardo na classificação do Timão na Copa do Brasil. O jornalista afirmou que o lateral é um jogador maldoso e sugeriu uma luta entre ele e Felipe Melo, do Fluminense.

- Fagner já deveria ter sido banido do futebol. Sabe o que me espanta? O Fagner ainda jogar bola. Se o futebol brasileiro fosse minimamente sério, o Fagner, pelo compilado, pelo acúmulo de agressões que ele distribui em campo - isso não é um fato isolado, isso não foi agora, no último jogo ele também deu uma entrada violenta -, então é o seguinte: o Fagner já deveria ter sido banido do futebol - criticou RMP, acrescentando:

- Sugiro uma luta entre Fagner e Felipe Melo. Agora que está na moda esse negócio de Bambam contra Popó, eu sugiro uma luta aqui no Brasil que garanto ia dar muito Ibope e gerar uma grana: Fagner e Felipe Melo. Dois caras que estão há muito tempo no esporte errado, são dois caras que só entram em campo para machucar o adversário, só entram com maldade. Mas, para vocês verem, o Fagner nem cartão vermelho tomou, ou seja, no próximo jogo ele vai dar mais uma cotovelada dessa e fica por isso mesmo. O máximo que acontece é uma expulsão e uma suspensão de um jogo. Isso aí devia ter um acumulado, o Fagner já deveria estar banido do futebol, o Fagner é um mal ao futebol - afirmou.