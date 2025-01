Talles Magno pede titularidade após bom começo de temporada no Corinthians

Talles Magno mais uma vez decidiu o jogo para o Corinthians. Nesta quarta-feira (29), no Moisés Lucarelli, o Timão venceu a Ponte Preta por 1 a 0 com gol do atacante e garantiu a quarta vitória em cinco partidas no Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️Auxiliar afirma que Rodrigo Garro está próximo do retorno ao Corinthians

O jogador fez três gols no torneio. Talles Magno decidiu o terceiro jogo pelo Timão, anteriormente, já havia marcado nas vitórias contra RB Bragantino e Velo Clube. Em boa fase, o atacante quer uma vaga no time titular.

— É o meu objetivo, como qualquer jogador quero meu espaço dentro no grupo. Quero ser titular, quero lutar pela vaga. Sei que o Corinthians tem grandes atacantes, grandes jogadores, mas eu também sou um grande jogador, então, vou lutar e querer meu espaço entre os 11 titulares. Claro, respeitando todos os jogadores do Corinthians, mas vou lutar pelo meu espaço — disse o jogador após a vitória sobre a Ponte Preta.

continua após a publicidade

Aproveitando as chances

Ramón Díaz tem feito um rodízio no elenco do Corinthians nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. A única partida em que os titulares do Brasileirão começaram entre os 11 iniciais foi na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, no último domingo (26).

Talles Magno é um dos atletas que mais aproveitou esse período de testes. O jogador igualou o número de gols que fez na última temporada, quando disputou 19 partidas. O atacante disputa posição com Memphis e Yuri Alberto, mas pode começar a pensar em uma vaga entre os titulares.

continua após a publicidade

Jogador é um dos destaques do Timão na temporada (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Apesar da boa fase, o atacante será desfalque no próximo compromisso do Timão, no sábado (1), contra o Noroeste, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Talles Magno terá que viajar para os EUA para validar seu passaporte como residente do país.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O jogador possui contrato com o NY City e está emprestado ao Corinthians até junho. Talles Magno quer permanecer até o final do no Timão e a diretoria do clube alvinegro trabalha para renovar o contrato com o atleta.