Auxiliar do Corinthians critica decisão de manter partida: ‘Falaram que tínhamos que jogar’

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, nesta quarta-feira (29), pelo Paulistão. Com um gramado encharcado pela chuva, a partida foi bastante truncada, mas Talles Magno conseguiu marcar para o Timão.

O jogo chegou a atrasar 45 minutos para iniciar. Antes do confronto, representantes do Corinthians, Ponte Preta e da arbitragem conversaram sobre as condições para a realização da partida. Em entrevista coletiva, Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Timão, criticou a decisão e disse que foi uma imposição, mas não revelou de quem.

— Não é possível fazer análise do jogo, era um risco muito grande jogar assim, tanto para os nossos jogadores quanto para os deles. Tentamos propor o jogo, mas foi impossível. Corremos um risco muito grande, era impossível jogar futebol, não era um espetáculo que o Campeonato Paulista merece, mas falaram que tínhamos que jogar de qualquer jeito, jogamos — disse após a partida.

O Corinthians enfrenta um calendário apertado neste início de ano. A vitória sobre a Ponte Preta foi a primeira de uma sequência de quatro jogos em apenas uma semana. O clube teve uma rodada do Paulistão antecipada: o duelo contra o Novorizontino, na próxima segunda-feira (3), que estava originalmente marcado para 19 de fevereiro, mesma data da estreia alvinegra na Pré-Libertadores, contra o Universidad Central.

Gramado estava encharcado antes do duelo entre Corinthians e Ponte Preta (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Retomada das vitórias

O Timão voltou a triunfar no Paulistão após a derrota contra o São Paulo, no último domingo (26). O Corinthians chegou à sua quarta vitória em cinco partidas no torneio e ocupa a segunda colocação do Grupo A do torneio, atrás apenas do Mirassol, que tem o mesmo número de pontos. Emiliano Díaz destacou o resultado conquistado:

— Somos uma equipe que se tiver que brigar brigamos, se tiver que lutar, lutamos. Estou orgulhoso do grupo que soube se adaptar rápido ao campo, jogamos feio, mas ganhamos.