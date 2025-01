Talles Magno iguala número de gols de sua última temporada no Corinthians

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Talles Magno foi o autor do gol da vitória desta quarta-feira (29), foi o terceiro dele em cinco jogos nesta temporada

— Estou muito feliz com o começo desta temporada, ela é muito importante na minha vida, vou disputar jogos que eu nunca disputei na minha carreira, então eu só quero dar o meu melhor, lutar pelo Corinthians e seguir marcando muitos gols — disse o atacante após a partida.

O jogador já havia sido decisivo nas vitórias contra RB Bragantino, em Bragança Paulista, e sobre o Velo Clube, na Neo Química Arenas. Nas duas oportunidades, Talles Magno marcou o gol que garantiu o triunfo do Corinthians.

Talles Magno igualou o número de gols que marcou pelo Timão em 19 partidas na última temporada. Herói da partida, o atacante possui contrato de empréstimo com o Corinthians até o meio deste ano e o clube alvinegro pretende negociar com o NY City, detentor dos direitos do jogador, para prolongar o vínculo.

Talles Magno foi o autor do gol da vitória do Corinthians (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Dificuldades pela chuva

A partida foi muito truncada. O gramado do estádio Moisés Lucarelli estava encharcado e ambas as equipes tiveram muitas dificuldades para criar oportunidades. Talles Magno criticou a condição em que o jogo aconteceu.

— O jogo foi muito brigado, não tinha condições de ter essa partida, mas eu lutei até o final, fui até onde pude, fui feliz pelo gol, mérito de toda a equipe que lutou muito — falou o jogador após o apito final.

Próximo jogo

Com 12 pontos e na segunda colocação do Grupo A do Paulistão, atrás apenas do Mirassol pela diferença do saldo de gols, o Timão entra em campo no próximo sábado (1), quando enfrenta o Noroeste, na Neo Química Arena, em duelo marcado para às 18h30 (de Brasília).