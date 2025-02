Após críticas, Corinthians se pronuncia sobre o gramado da Neo Química Arena

O Corinthians divulgou um comunicado sobre o estado do gramado da Neo Química Arena. Na quarta-feira (13), após a vitória do Timão sobre o Santos por 2 a 1, o estádio foi alvo de críticas por parte de atletas do próprio clube alvinegro.

continua após a publicidade

➡️Corinthians confirma transferência de filho de Fagner para o Cruzeiro

— O nosso campo não está na melhor condição. Pode melhorar e vai melhorar. Sempre foi referência no Brasil inteiro como melhor gramado e hoje talvez não seja. E isso atrapalha completamente a qualidade do nosso jogo — disse Hugo Souza na zona mista da Neo Química Arena.

No Clássico Alvinegro, o gramado da grande área da Neo Química Arena apresentou falhas, evidenciando desgaste. Nos últimos anos, adversários do Corinthians destacavam o estádio como referência, incluindo Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

continua após a publicidade

Jogadores fizeram críticas ao gramado da Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Explicação do Corinthians

Em comunicado, o clube alvinegro admitiu que o gramado da Neo Química Arena está comprometido devido a condições adversas que prejudicam sua recuperação plena, como as fortes chuvas, calor intenso e o curto tempo entre partidas no estádio.

A empresa responsável pela manutenção do gramado é a World Sports. Corinthians e a empresa admitem que as áreas mais desgastadas do campo são justamente as pequenas áreas, devido a falhas no replantio do gramado, prejudicado pelas condições adversas mencionadas.

continua após a publicidade

A Neo Química Arena foi inaugurada em 2014, para a Copa do Mundo. A estrutura do gramado tem vida útil de 12 anos, portanto, o clube comunicou que fará uma revitalização completa do estádio ainda neste ano, quando o Campeonato Brasileiro foi interrompido para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, em junho.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Até lá, a World Sports promete uma manutenção no campo com um resultado estimado para a primeira partida de abril. O primeiro jogo do Corinthians na Neo Química Arena neste mês será no dia 6, contra o Vasco, pela segunda rodada do Brasileirão.