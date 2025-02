Corinthians confirma transferência de filho de Fagner para o Cruzeiro

Um dos principais nomes das categorias de base do Corinthians, Henrique Lemos, filho do lateral-direito Fagner, vai seguir os mesmos passos do pai e defenderá o Cruzeiro em 2025. A decisão partiu da família, que buscava manter a proximidade entre ambos.

As partes trocam documentos neste momento para concluir as tratativas e levar Lemos a Belo Horizonte, onde Fagner segue sob contrato de empréstimo até dezembro deste ano. Por ter menos de 16 anos, o meio-campista assinará um contrato de formação com o Cruzeiro, similar ao que tem no Corinthians.

Apesar de o contrato do jovem não ser profissional, Corinthians e Cruzeiro irão dividir em 50% os direitos econômicos do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Meu Timão" e confirmada pela reportagem do Lance!.

- O menino é menor de idade e qualquer juiz podeira afirmar que ele precisa acompanhar a sua família. O Corinthians estava seguro contratualmente em relação ao atleta, mas a situação envolve outras questões, principalmente as familiares (que envolvem o lateral Fagner). Por isso, foi feito esse acordo, mas não há garantia sobre os 50%, essa questão da ética é complicada... - afirmou Alex Brasil em entrevista.

Henrique Lemos, filho do lateral Fagner, deixa o Corinthians para acertar contratação de formação com o Cruzeiro (Foto: Matheus Garcia/Prefeitura de Votorantim)

O jovem deixa o clube após de destacar nas categorias de base e conquistar a Copa Votorantim pelo Timão no ano passado. O meia, inclusive, era o grande destaque e capitão do sub-14 da equipe.

Fagner e polêmica no Corinthians

Revelado no Terrão em 2006, Fagner retornou ao clube alvinegro em 2014. Foram 11 temporadas com a camisa do Corinthians e cinco títulos: Três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019) e dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017).

O jogador de 35 anos atuou em 578 partidas pelo Corinthians, mas nos últimos anos, enfrentou uma crise com a Fiel. Na última temporada, renovou por dois anos com o Timão, mas diante de uma crise com torcedores, deixou o clube por empréstimo.

Em janeiro, Henrique Lemos, promessa da base do Corinthians, apareceu em imagens do canal oficial do Cruzeiro com a camisa do time mineiro. Devido às críticas, o garoto de 16 anos usou as suas redes sociais para se defender.

— Depois de 20 dias longe do meu pai, por conta das competições que vínhamos jogando e viagens, fui conhecer o seu novo local de trabalho, para também ficarmos mais tempo juntos. Algo que sempre fiz com ele desde muito pequeno. Vim visitar minha família em BH e ele me convidou para ir ao treino fazer companhia — escreveu Henrique nas redes sociais.