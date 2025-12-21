Após título da Copa do Brasil, Memphis fica no Corinthians? Entenda
Diretoria quer enxugar a folha salarial para a temporada 2026
O Corinthians conquistou mais um título marcante de sua história com protagonismo internacional. No Maracanã, a equipe de Dorival Júnior venceu o Vasco por 2 a 1 e ficou com a taça tendo Memphis Depay como grande nome da decisão. O atacante holandês marcou o gol do título e foi decisivo em uma partida equilibrada. Yuri Alberto também balançou as redes para os paulistas, enquanto Nuno Moreira descontou para os cariocas.
Contratado como um dos principais reforços do clube em setembro de 2024, Memphis confirmou em campo a expectativa criada em torno de sua chegada ao Parque São Jorge. Com vasta experiência no futebol europeu e passagem pela seleção da Holanda, o atacante assumiu a responsabilidade nos momentos decisivos e coroou sua atuação com o gol que garantiu o triunfo alvinegro. A conquista reforça o peso do jogador no elenco e reacende o debate sobre sua permanência para os próximos desafios do clube.
Após a partida e já em meio às comemorações pelo título, Memphis foi questionado sobre a possibilidade de seguir no Corinthians para a disputa da Libertadores. O jogador demonstrou desejo de permanecer, mas também ressaltou o desgaste físico acumulado ao longo da temporada.
— Esse é o sonho. Agora, vamos comemorar. Eu preciso de umas férias. Sofri bastante, meu corpo está completamente cansado. E depois, vamos falar sobre isso — disse o jogador ainda no gramado do Maracanã.
O contrato de Memphis Depay com o Corinthians é válido até junho de 2026. Caso não haja renovação, o vínculo atual não permitiria que o atleta dispute toda a campanha da Libertadores, o que aumenta a necessidade de uma definição antecipada por parte da diretoria. A situação contratual ganha ainda mais relevância diante dos valores envolvidos no acordo.
Entre salários e bonificações, Memphis Depay recebe cerca de R$ 120 milhões ao longo do contrato, montante que é pago com a ajuda da patrocinadora Esporte da Sorte. O investimento elevado reflete a aposta do Corinthians em um nome de impacto internacional, capaz de elevar o patamar esportivo e de visibilidade do clube.
No entanto, o que pode dificultar a permanência do holandês é o atual discurso de austeridade financeira adotado pela diretoria corintiana. Com o objetivo de enxugar a folha salarial, pagar dívidas acumuladas e estabelecer um fluxo de caixa mais equilibrado para a temporada de 2026, a gestão avalia que os valores envolvidos no contrato de Memphis não se enquadram na nova política financeira do clube.
Diante desse cenário, o Corinthians vive um impasse entre o planejamento econômico e a importância esportiva de um jogador decisivo em finais. Enquanto a definição não acontece, Memphis Depay celebra o título, descansa após uma temporada desgastante e mantém em aberto seu futuro, alimentando a expectativa da torcida sobre os próximos passos do ídolo recente.
