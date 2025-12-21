Após título da Copa do Brasil, Memphis fica no Corinthians? Entenda

O Corinthians conquistou mais um título marcante de sua história com protagonismo internacional. No Maracanã, a equipe de Dorival Júnior venceu o Vasco por 2 a 1 e ficou com a taça tendo Memphis Depay como grande nome da decisão. O atacante holandês marcou o gol do título e foi decisivo em uma partida equilibrada. Yuri Alberto também balançou as redes para os paulistas, enquanto Nuno Moreira descontou para os cariocas.

continua após a publicidade

Contratado como um dos principais reforços do clube em setembro de 2024, Memphis confirmou em campo a expectativa criada em torno de sua chegada ao Parque São Jorge. Com vasta experiência no futebol europeu e passagem pela seleção da Holanda, o atacante assumiu a responsabilidade nos momentos decisivos e coroou sua atuação com o gol que garantiu o triunfo alvinegro. A conquista reforça o peso do jogador no elenco e reacende o debate sobre sua permanência para os próximos desafios do clube.

Após a partida e já em meio às comemorações pelo título, Memphis foi questionado sobre a possibilidade de seguir no Corinthians para a disputa da Libertadores. O jogador demonstrou desejo de permanecer, mas também ressaltou o desgaste físico acumulado ao longo da temporada.

continua após a publicidade

— Esse é o sonho. Agora, vamos comemorar. Eu preciso de umas férias. Sofri bastante, meu corpo está completamente cansado. E depois, vamos falar sobre isso — disse o jogador ainda no gramado do Maracanã.

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians é válido até junho de 2026. Caso não haja renovação, o vínculo atual não permitiria que o atleta dispute toda a campanha da Libertadores, o que aumenta a necessidade de uma definição antecipada por parte da diretoria. A situação contratual ganha ainda mais relevância diante dos valores envolvidos no acordo.

continua após a publicidade

Entre salários e bonificações, Memphis Depay recebe cerca de R$ 120 milhões ao longo do contrato, montante que é pago com a ajuda da patrocinadora Esporte da Sorte. O investimento elevado reflete a aposta do Corinthians em um nome de impacto internacional, capaz de elevar o patamar esportivo e de visibilidade do clube.

No entanto, o que pode dificultar a permanência do holandês é o atual discurso de austeridade financeira adotado pela diretoria corintiana. Com o objetivo de enxugar a folha salarial, pagar dívidas acumuladas e estabelecer um fluxo de caixa mais equilibrado para a temporada de 2026, a gestão avalia que os valores envolvidos no contrato de Memphis não se enquadram na nova política financeira do clube.

Diante desse cenário, o Corinthians vive um impasse entre o planejamento econômico e a importância esportiva de um jogador decisivo em finais. Enquanto a definição não acontece, Memphis Depay celebra o título, descansa após uma temporada desgastante e mantém em aberto seu futuro, alimentando a expectativa da torcida sobre os próximos passos do ídolo recente.

▶️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians