Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Em três meses no Corinthians, Raniele conquistou a confiança não apenas do técnico António Oliveira, como também da Fiel. O volante é titular absoluto do Timão e um dos jogadores mais ovacionados pelos torcedores na Neo Química Arena.

Sem medo de dar carrinho e fazendo o”trabalho sujo” no meio-campo da equipe, Raniele resgatou o espírito corintiano o qual diretoria e torcida tanto pediam.

- Não sou um cara de fazer promessas, sou mais do trabalho. Quero demonstrar meu potencial, e quando a torcida vê comprometimento e entrega dessa forma, não tenho vaidade de sujar a camisa, dar carrinho. Isso é o mais importante para quem joga no Corinthians. Esse aspecto fez crescer essa conexão da torcida comigo - disse o camisa 14 à Corinthians TV.

O amadurecimento tático no Cuiabá foi fundamental para Raniele crescer na carreira e performar em alto nível no Corinthians. Dos 14 jogos, Raniele só ficou de fora contra o Água Santa, pois António Oliveira poupou os titulares visando o duelo contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil.

- Tudo que eu passei me moldou para chegar aqui hoje. O Raniele de 2019, se estivesse no Corinthians, não corresponderia da mesma forma. Tudo foi importante para chegar da maneira que estou. A minha entrega, raça, sempre marcou minha carreira e não vou abandonar de modo algum - comentou.

O Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos de Raniele por 2,5 milhões de euros pagos em quatro parcelas. O volante assinou até dezembro de 2028, e o Timão pode pagar mais 500 mil euros ao Cuiabá caso ele atue 60% das partidas em 2024.