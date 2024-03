Santos encara o Bragantino na próxima quarta-feira (27) (Foto: Raul Baretta/ Santos)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 22/03/2024 - 06:12 • Santos (SP)

A oportunidade de levar mais torcedores ao estádio foi o fator preponderante para o Santos escolher disputar a partida diante do Red Bull Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista, na cidade de São Paulo.

Com capacidade para mais de 45 mil torcedores, a Neo Química Arena suporta quase o triplo de espectadores da Vila Belmiro. Na visão de Marcelo Teixeira, presidente do clube, este acréscimo de incentivo será fundamental para garantir uma vaga na final do torneio estadual, algo que não ocorre desde 2016.

Ademais, a relação de proximidade entre as diretorias de ambas as equipes facilitou o processo de concessão da Arena.

Mandatário do Corinthians, Augusto Melo compareceu à posse de Teixeira na Vila e, desde então, as partes mantém uma relação de proximidade. A demonstração mais recente foi a marcação de um jogo-treino, nesta sexta-feira (22), na casa do Peixe.

Para sacramentar a mudança do local do confronto, o presidente consultou a comissão técnica, encabeçada por Fábio Carille, e o cômite de gestão do clube.

A princípio, o comandante do Peixe se mostrou relutante com a alteração, como demonstrou na entrevista coletiva pós vitória diante da Inter de Limeira, pela última rodada da fase de classificação. No entanto, admitiu entender os fatores que motivaram a alteração e demonstrou confiança na classificação, independente do local da partida.

Na quarta-feira (27), o Santos encara o Bragantino, na Neo Química Arena, às 20h30 (de Brasília), pela semifinal do Paulistão.

Santos derrotou a Portuguesa nas quarta de final do Paulistão (Foto: Fernanda Luz e Rafael Assunção/Ag. Paulistão)