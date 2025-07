Dorival se apoia em trunfo do Corinthians para sonhar na temporada

O Corinthians bateu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória foi marcado por Memphis, que quebrou um jejum pessoal em clássicos. Além disso, o triunfo marcou o retorno do trio formado pelo holandês, Garro e Yuri Alberto no ataque.

Todos os fatores que levaram à vitória marcam uma espécie de virada de chave do Corinthians. Dorival Júnior viveu um período de instabilidade pelos resultados recentes e precisava de um triunfo como esse para garantir tranquilidade.

Memphis ter sido o nome do triunfo no Derby também põe panos quentes em um clima que, por muitas vezes, pareceu de despedida. Após polêmicas envolvendo pagamentos de salários, e uma falta não justificada em um treinamento, o jogador volta aos holofotes pelo que fez dentro de campo.

Foi justamente o retorno do trio que possibilitou novos horizontes para o Corinthians na temporada. Yuri Alberto retornou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo. A parceria ajudou o Timão a mudar os rumos de uma atuação ruim e empatar por 1 a 1 contra um dos principais times do futebol brasileiro na atualidade, com gol do Memphis.

Poucos dias depois, desta vez como titulares, os jogadores não tiveram uma boa atuação ofensiva, mas mostraram que são as maiores armas do Corinthians. Aos 33 minutos do segundo tempo, o holandês voltou a decidir.

— Depois de quatro meses, esta é a primeira partida que temos os três juntos. Estou aqui há quase 90 dias e ainda não tive essa oportunidade, é o primeiro momento. Teremos uma subida gradativa de cada um, desde que tenhamos uma sequência. Espero que possamos tirar o máximo possível, são jogadores importantes e que se completam. Eles nos deixam mais fortes para os jogos seguintes — disse o treinador em entrevista coletiva.

Corinthians bateu o Palmeiras por 1 a 0 com gol de Memphis (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximos jogos do Corinthians

O Timão entra em campo no próximo domingo (3), contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, para voltar a vencer no Brasileirão. A decisão com o Palmeiras para definir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil será na quarta-feira (6), no Allianz Parque.