Memphis valoriza vitória do Corinthians e desabafa sobre críticas: ‘muita coisa foi dita’

Memphis Depay foi o protagonista da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 10 garantiu o triunfo por 1 a 0 no jogo disputado nesta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Memphis decide, Corinthians vence Palmeiras e joga por empate para avançar na Copa do Brasil

Após a partida, o atacante falou brevemente sobre a partida e as polêmicas recentes envolvendo seu nome.

— Todo jogo contra eles é uma final para nós, especialmente em casa, a gente precisa vencer. Eu acho que trabalhamos duro, tivemos vários momentos melhores no jogo. Poderíamos ter feito mais gols e feito uma vantagem maior, mas conseguimos o resultado — afirmou o holandês.

O recente atraso no salário, mais a dívida que o Corinthians tem com Memphis gerou problemas neste mês. No último dia 7, Memphis não compareceu a um treino do Corinthians sem aviso prévio. Antes disso, em junho, havia notificado o clube por atrasos no pagamento da premiação pelo título do Campeonato Paulista — ele tem direito a receber R$ 4,7 milhões pela conquista.

— Eu estou aqui para trabalhar duro, várias coisas estão sendo ditas, colocadas fora de proporção, mas estou aqui para tentar ajudar o time. A mensagem é a mesma de setembro do ano passado, quando cheguei, tento fazer o mesmo, melhorar o time, vamos continuar assim — resumiu Memphis.

Desde que chegou ao Corinthians, em setembro do ano passado, o holandês participou de 47 dos 66 jogos do time, somando 15 gols e 14 assistências.

A partida de volta entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, no Allianz Parque. Com a vitória, o Timão joga pelo empate para avançar às quartas de final.