Sem Memphis, Corinthians treina de olho na estreia do Paulistão; veja detalhes

O Corinthians abriu o treino desta terça-feira (6) à imprensa. A atividade ocorreu no CT Dr. Joaquim Grava, visando a preparação para a estreia da temporada. No domingo (11), o Timão encara a Ponte Preta, pela primeira rodada do Paulistão.

José Martínez e Yuri Alberto não estiveram no CT para resolverem assuntos burocráticos envolvendo seus passaportes. O volante está na Venezuela e não tem previsão de retorno, enquanto o atacante está em Roma, para pegar a cidadania europeia, e deve voltar no fim de semana.

Raniele e Memphis ficaram na parte interna para trabalhos de preparação física. A novidade ficou por conta da presença de Lucca Caramico. O atacante de 16 anos está inscrito na Copinha, mas sem previsão de atuar na partida contra o Luverdense, nesta terça-feira (6), subiu ao elenco profissional para compor o treino.

Marcelo Paz, novo executivo de futebol, acompanhou a atividade de perto, ao lado do presidente Osmar Stabile. Os dois conversaram por cerca de 20 minutos antes do treinamento.

Corinthians abriu atividade no CT à imprensa na manhã desta terça-feira (5) (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Como foi o treino?

A atividade começou com um treino físico. Após o aquecimento, os jogadores foram ao gramado mais próximo da imprensa. Os atletas foram divididos em dois grupos e fizeram uma atividade tática. Ainda não há uma ideia do time que irá atuar contra a Ponte Preta, mas deve ter uma formação com reservas.

Estreia do Corinthians

O elenco teve apenas 12 dias de férias após o título da Copa do Brasil, no dia 21 de dezembro. A temporada foi antecipada por conta da Copa do Mundo, que será em junho, quando o calendário nacional será paralisado.

Por isso, o Corinthians fará o seu primeiro jogo de 2026 neste domingo (11). Na Neo Química Arena, o Timão encara a Ponte Preta, às 16h (de Brasília).