Corinthians paga Rojas, evita punição e avança contra transfer ban

O Corinthians quitou a segunda parcela do acordo com Matías Rojas nesta segunda-feira (5). Ao todo, o Timão pagou R$ 41,2 milhões e está livre de um novo transfer ban. O valor é referente a uma dívida com o ex-jogadores pelo atraso nos direitos de imagens acumulados na gestão de Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo.

continua após a publicidade

Com o Atlético-MG na briga, Corinthians amplia proposta para manter Maycon

O meia atuou no Corinthians entre 2023 e 2024. Rojas deixou o clube alvinegro após o atraso no pagamento dos direitos de imagem. O staff do atleta acionou a Fifa, que condenou o Timão a pagar o valor milionário, caso contrário, seria punido com um novo transfer ban.

A informação foi noticiada pela 'Itatiaia' e confirmada pelo Lance!. O acordo foi costurado antes da virada do ano. No sábado (3), o Timão havia pago a primeira parcela. Com isso, o Corinthians se vê livre de pendências com o paraguaio.

continua após a publicidade

A diretoria agora trabalha para quitar uma pendência envolvendo o Santos Laguna e derrubar o transfer ban imposto pela Fifa que perdura desde agosto. A dívida é referente a contratação de Félix Torres, ainda em 2024. O clube mexicano cobra cerca de R$ 40 milhões do Corinthians.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Timão chegou a um acordo com Rojas e pagou a segunda parcela ao meia paraguaio. clube alvinegro se mobiliza para pagar pendência envolvendo Félix Torres (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

O Corinthians utilizou parte da premiação recebida pelo título da Copa do Brasil, conquistado na última temporada. No entanto, a Caixa bloqueou cerca de 50% do valor, estimado em R$ 77.150.000, em razão de uma cessão fiduciária prevista no acordo do clube alvinegro com o banco, assinado em 2022 pelo ex-presidente Duilio Monteiro Alves.