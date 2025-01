Romero diz que recebeu propostas e divide papel de ‘capitão’ no Corinthians

Romero concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (15), no CT Joaquim Grava. Foi a primeira entrevista do paraguaio após oficializar a renovação do seu vínculo com o Corinthians por mais uma temporada. O atacante falou sobre a decisão de estender o compromisso com o Timão.

continua após a publicidade

➡️Corinthians goleia em jogo-treino com brilho de atacantes; veja como foi



- Tive algumas propostas, mas o Corinthians tinha a minha primeira opção para renovar o meu contrato. Não demorou, foi rápido. Saímos de férias, falei que queria sair com a família. Depois, voltei para negociar e foi rápido - falou o atacante durante a coletiva.

Com 32 anos, o paraguaio aceitou ficar por somente mais um ano, a ideia do jogador era assinar um contrato maior, mas acabou acertando a extensão contratual. Romero cumpriu os requisitos de uma cláusula de renovação automática e dependia apenas de sua decisão para permanecer no clube alvinegro.

continua após a publicidade

Experiência

Com a saída de Fagner, o atacante de 32 anos se tornou uma das principais referências do Corinthians. O paraguaio é o único jogador do atual elenco que já conquistou títulos com a camisa alvinegra. Romero recusou o papel, dividiu a responsabilidade com o elenco e reafirmou a importância do clube voltar a conquistar títulos após seis anos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Todo mundo tem a responsabilidade dividida, não só eu, mas todos têm a responsabilidade de vestir essa camisa e poder vencer. Faz muito tempo que o Corinthians não consegue o título, e o objetivo máximo é conseguir alguma coisa — disse o jogador.

continua após a publicidade

Jogador se destacou pelo Timão(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

História do Romero no Corinthians

O paraguaio fechou o ano na vice-liderança da artilharia do Corinthians. Ao todo, o jogador fez 16 gols e deu oito assistências. Seu desempenho o ajudou a terminar a temporada como o maior goleador da Neo Química Arena na história, ao todo são 38 gols em 152 jogos.

Romero está no clube desde 2023, sua segunda passagem pelo Timão, após ter jogado entre 2014 e 2019. Durante sua primeira passagem, ele conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Brasileiros e dois Campeonatos Paulistas.