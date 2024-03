Sem disputar amistoso, Coronado segue fora no Corinthians; Saiba quando o jogador irá retornar

Logo do LANCE!







28/03/2024

Nessa última quarta-feira (27), o Corinthians viajou ao Paraná para fazer um amistoso diante do Londrina, na região sul do Estado. O Timão, levou consigo o que tinha de melhor opção em seu elenco visando dar ritmo de jogo a equipe de olho na estreia da Copa Sul-Americana na próxima semana. Apesar disso, o Corinthians não pode contar com a presença de Igor Coronado, maior contratação da equipe para a temporada.



Coronado, que chegou ao Brasil com status de craque, e teve a contratação muito comemorada nas redes sociais pela Fiel torcida, fez sua estreia com camisa corinthiana, atuou quinze minutos e desde então se tornou desfalque para o clube. Com uma lesão muscular no reto femural da coxa direita, o meia que recebe um dos maiores salários do país, se tornou uma decepção para a torcida alvinegra que espera ver o retorno do alto investimento feito.



A bem da verdade, o jogador já vinha enfrentando problemas de lesão enquanto ainda estava na Arábia Saudita e esse foi um dos motivos pelo qual outras equipes brasileiras desistiram da negociação. Já o Corinthians entendeu que seu elenco poderia suprir um possível desfalque. No entanto, ninguém da direção e da comissão técnica contavam que Coronado jogaria menos de um tempo com mais de um mês de clube.

Na próxima semana, o Corinthians enfrenta o Racing de Montevidéu fora de casa na abertura da Copa Sul-Americana. Para esse confronto, o departamento médico e equipe técnica do Timão fazem uma preparação especial para que Igor Coronado entre em campo, volte a ter minutos e chegue inteiro para a reta inicial do campeonato brasileiro.