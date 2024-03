(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 11:45 • São Paulo (SP)

O meia-atacante Igor Coronado sofreu uma lesão muscular no reto femural da coxa direita e virou baixa no Corinthians.

Coronado se queixou de dores na região após estrear pelo Timão no sábado (2), contra o Santo André, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. A lesão foi confirmada após realização de exames médicos, e o camisa 77 não participou do treino desta terça-feira (6), no CT Joaquim Grava.

O Corinthians não informou o grau da lesão e não estimou um prazo de retorno para o meia, mas a tendência é que Coronado seja baixa contra o Água Santa, pela última rodada do Paulistão, e também diante do São Bernardo, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Coronado estreou pelo Timão no segundo tempo da partida contra o Santo André, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Igor Coronado chegou ao Corinthians após rescindir contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O atleta de 31 anos teve uma espécie de “mini pré-temporadada” antes de estrear pelo Timão. Seu vínculo com o Alvinegro vai até fevereiro de 2026.