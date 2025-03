Santos pode virar maior vítima de Yuri Alberto pelo Corinthians; veja os números

O Corinthians enfrenta o Santos neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão. Yuri Alberto, atacante do Timão, possui história com o Peixe e é um dos principais personagens do clássico.

Revelado pelo Santos, o jogador defende o Corinthians desde 2022 e possui um ótimo retrospecto no clássico. Segundo levantamento do Sofascore, Yuri Alberto disputou nove partidas contra o Peixe e balançou as redes cinco vezes, precisando de apenas 129 minutos, em média, para participar de um gol.

A maior vítima do atacante é o Atlético-GO, que sofreu seis gols em cinco partidas. Portanto, basta um gol para o Santos se tornar a maior vítima de Yuri Alberto.

Nesta temporada, o Timão venceu o Santos por 2 a 1 na primeira fase do Paulistão. Yuri Alberto fez os dois gols do Corinthians na Neo Química Arena, enquanto Guilherme descontou para o Peixe. O jogador viveu grandes emoções no clássico.

Promessa

Yuri Alberto chegou ao Timão por empréstimo em 2022, mas após boas atuações, foi contratado em definitivo no ano seguinte. Com o novo contrato, o atacante teve dificuldades em 2023 e chegou a ficar dez partidas sem marcar.

O jejum acabou contra seu ex-clube. No dia 21 de junho de 2023, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, e Yuri Alberto marcou o primeiro gol da partida, o segundo foi de Ruan Oliveira.

Após o jogo, o centroavante atravessou o campo da Vila Belmiro de joelhos para pagar uma promessa por voltar a fazer gols.

Yuri Alberto é um dos destaques do Corinthians na temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Começo

O jogador é muito identificado com o Corinthians, mas seu início foi na Vila Belmiro. O jogador foi parceiro de Rodrygo nas categorias de base do Peixe e fez parte de uma geração de talentos revelados no Santos.

O jogador fez a sua estreia como profissional em 2017, na derrota do Peixe por 3 a 1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova. Yuri Alberto permaneceu no clube até agosto de 2020, quando se transferiu para o Internacional. Ao todo foram 25 jogos e três gols com a camisa do Peixe.

Times que mais sofreram gols de Yuri Alberto pelo Corinthians

1º) Atlético-GO

Gols: 6 Jogos: 5 Gols por jogo: 1.20

2º) Santos

Gols: 5 Jogos: 7 Gols por jogo: 0.71

3º) Racing Club (Argentina)

Gols: 3 Jogos: 2 Gols por jogo: 1.50

4º) Santo André