A diretoria do Corinthians está bastante preocupada com a possibilidade do atacante Róger Guedes sair do clube e ir para o futebol árabe. Al-Hilal e Al-Nassr têm interesse em contar com o jogador ainda nesta janela de transferências, que na Arábia Saudita fecha somente em setembro. E o principal temor pela saída do jogador está nos baixos valores que ele representa em comparação com o poderio do Oriente Médio.