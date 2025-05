Dorival Júnior muda escalação do Corinthians para duelo na Sul-Americana

Corinthians e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (6), na Neo Química, em um confronto direto pelo Grupo C da Sul-Americana. As equipes entram em campo às 21h30 (de Brasília), e Dorival Júnior definiu a escalação do Timão.

O treinador promoveu o retorno de Fabrizio Angileri para a lateral-esquerda do Corinthians. O jogador foi desfalque na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, no último sábado (3), pelo Campeonato Brasileiro, para um controle de carga.

Além disso, fez trocar pontuais na equipe, casos de Maycon e Bidon no meio de campo, nas vagas de Raniele e Romero. Na lateral direita, o técnico poupou Matheuzinho e deu oportunidade para Léo Maná.

Dorival Júnior terá três desfalques para o confronto: o zagueiro Gustavo Henrique segue se recuperando de uma cirurgia de hérnia, Félix Torres cumpre suspensão e também é uma baixa na defesa, além de Rodrigo Garro, que continua fora para se tratar de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Com isso, o Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, José Martínez, Carrillo e Bidon; Memphis e Yuri Alberto

Memphis foi um dos destaques do Timão na vitória sobre o Internacional (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão na Sul-Americana

O Timão é o terceiro colocado no grupo C da competição continental. Apenas o líder avança para as oitavas de final, enquanto o segundo lugar disputa uma repescagem contra um eliminado da fase de grupos da Libertadores.

