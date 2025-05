Augusto Melo suspende contratações no Corinthians por tempo indeterminado

A diretoria do Corinthians suspendeu contratações, ajustes salarias, promoções por tempo indeterminado em todos os setores do clube. O comunicado foi divulgado pela diretoria do Timão nesta segunda-feira (5), assinado por Augusto Melo, presidente do clube, e Ricardo Jorge, diretor administrativo.

Em contato com o Lance!, interlocutores da diretoria afirmaram que o futebol será o único setor do clube com exceções, por ter um centro de custo maior. A justificativa é que a medida visa preservar a responsabilidade fiscal e reestabelecer o equilibro financeiro da do clube.

O documenta indica que outras exceções possam acontecer, entretanto, apenas em caráter de urgência, com a obrigação de ser apresentado uma justificativa, e uma aprovação de um dirigente da alta cúpula do clube.

A gestão de Augusto Melo é criticada pelo número de contratações de atletas para as categorias de base do futebol masculino, desde o início de 2024 foram 83 contratações.

Crise interna

A decisão foi tomada em um período de crise para Augusto Melo. Nesta terça-feira (6), a Comissão de Justiça do Corinthians pediu o afastamento imediato do presidente, baseado na Lei Geral do Esporte, por uma gestão temerária.

O requerimento questiona a recente apresentação oficial das contas do Corinthians referentes a 2024, primeiro ano da gestão de Augusto Melo. No mês passado, o Conselho Deliberativo reprovou os demonstrativos financeiros do clube após o CORI (Conselho de Orientação) apontar um aumento de R$ 829 milhões no passivo total, que chegou à casa dos R$ 2,4 bilhões.

Romeu Tuma Jr. convocou uma entrevista coletiva para a quarta-feira (7), onde deve anunciar os próximos passos do trâmite. Em caso de destituição, a decisão ainda teria que ser ratificada por uma Assembleia Geral.