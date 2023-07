- Eu tô tranquilo, isso tá com os meus empresários, está com o Paulo (Pitombeira), ele quem cuida da minha carreira. Isso é com ele. Estou bem focado aqui no Corinthians. Deixo tudo nas mãos dele. Só fico focado aqui no jogo para dar o meu melhor em campo. Tô feliz no Corinthians, tenho contrato até final de 2025, ou 2026. Tô feliz, mas as propostas fazem parte do futebol e está nas mãos do meu empresário também - disse o camisa 10 em entrevista ao portal ‘Meu Timão’ antes de deixar o estádio Monumental, em Lima, no Peru, onde o Timão bateu o Universitario por 2 a 1 e confirmou a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana.