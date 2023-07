Todo esse cenário fez com que um ambiente de "nós contra eles" fosse criado no Peru. Com uma semana de antecedência para a partida de volta pelos playoffs da Sul-Americana, todos os ingressos do estádio Monumental foram vendidos. A capacidade é de 80 mil torcedores. Diante disso, as autoridades peruanas emitiram um alerta de segurança à delegação corintiana horas antes do jogo acontecer, recomendando que a equipe fosse até o local da partida no veículo da polícia e não no próprio ônibus, para ingressar disfarçadamente no espaço reservado para o jogo.