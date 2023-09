Luxa chegou ao jogo pressionado e com a continuidade do seu trabalho dependendo das reações da arquibancada, que não eram boas desde antes da bola rolar. O anúncio da escalação corintiana, o nome do treinador foi bastante vaiado pelo público presente na Neo Química Arena. Uma derrota, principalmente da forma que se desenhava no início da partida, seria fatal para o trabalho do técnico no Timão.