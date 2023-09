O Grêmio vai formalizar com a CBF a reclamação pelo pênalti não marcado no empate com o Corinthians, na noite da última segunda-feira, pelo Brasileirão. Aos 47 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 4 a 4, Ferreirinha cruzou para a área, e Yuri Alberto cortou com a mão. Porém, o árbitro Wilton Pereira Sampaio considerou o toque como um movimento involuntário e não assinalou infração. O jogo chegou a ser paralisado para checagem do VAR, que acatou a decisão do árbitro em campo e autorizou o reinício da partida.