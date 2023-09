CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA (SÓ?)



> LUXA VAIADO! Pressionado no cargo, o técnico corintiano foi vaiado pela torcida no anúncio das escalações



> GRÊMIO COMEÇA ENGOLINDO! Só deu o Tricolor no começo do jogo. E depois de, pelo menos, duas grandes chances perdidas, a equipe gaúcha não só abriu o placar, como rapidamente ampliou, com gols de Nathan e Cristaldo.



> TIMÃO VIRA! De forma inacreditável, o Corinthians precisou somente dos acréscimos do primeiro tempo para marcar três vezes e virar. A equipe já havia crescido de produção após sofrer o segundo gol. Primeiro, Fábio Santos converteu pênalti sofrido por Renato Augusto. Depois, Lucas Veríssimo marcou pela primeira vez pelo Timão. E também teve Yuri Alberto deixando a sua marca.



> .GRÊMIO VIRA A VIRADA! Foram 12 minutos para o Grêmio voltar à frente do placar. Aos 6 minutos do segundo tempo, Galdino, que entrou após o intervalo, acertou um belo chute. Já aos 12, Suárez marcou pela primeira pelo Imortal jogando fora de casa.



> CORINTHIANS EMPATA! Quando o jogo se encaminhava para a vitória gremista, Giuliano, ex-jogador do Tricolor, entrou e empatou a partida.



> BÔNUS... em um jogo maluco como esse, não deu só para registrar cinco coisas. Além dos gols e das viradas, também teve empate nas reclamações. O Timão reclamou de um pênalti em Pedro no primeiro tempo, enquanto o Grêmio pediu um toque de Yuri Alberto com a mão dentro da área já nos acréscimos da partida.