Devido a essa situação, Veríssimo tem seguido seu cronograma de condicionamento físico sem pressa. O defensor chegou ao Timão em 27 de julho e ainda não foi incluído na lista de relacionados. A primeira estimativa do departamento médico era tê-lo pronto para o jogo deste domingo (13) contra o Coritiba, pelo Brasileirão. O objetivo era que o zagueiro estivesse apto para até mesmo iniciar o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo, na quarta-feira (16). No entanto, dado a decisão de Luxa de manter a dupla que já vem atuando, a estreia de Lucas com a camisa corintiana provavelmente será adiada.