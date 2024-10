Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga e Lucas Gomes • Publicada em 10/10/2024 - 15:22 • São Paulo (SP)

O Corinthians notificou o Flamengo nesta quinta-feira, 10, sobre a decisão de exercer a opção de compra do goleiro Hugo Souza. A negociação, que prevê a aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador, será realizada por 800 mil euros (cerca de R$ 5 milhões). O novo contrato de Hugo com o clube paulista começará a valer em janeiro de 2025.

➡️ Polícia cobra Corinthians sobre recebimento de R$ 56 milhões no caso VaideBet

O Flamengo recebeu a notificação, segundo apurou o Lance!, mas falta acordo em relação ao pagamento. O clube paulista ainda não apresentou as garantias necessárias para concluir o negócio.

Como será o negócio

O pagamento será feito em quatro parcelas, distribuídas entre janeiro e junho de 2025 e 2026. A compra definitiva se tornou urgente para o Corinthians, que busca evitar o pagamento adicional de R$ 500 mil para liberar o atleta a jogar contra o Flamengo na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, marcada para o próximo dia 20. Pelo empréstimo do goleiro, válido até o final deste ano, o Corinthians já havia desembolsado 200 mil euros (aproximadamente R$ 1,19 milhão)

Inicialmente, a diretoria alvinegra esperava concluir a compra no dia 1º de outubro, mas o contrato permitia a formalização da opção apenas a partir do dia 10. Com o atraso, o clube precisou pagar R$ 500 mil para garantir a participação de Hugo no primeiro jogo da semifinal, vencido pelo Flamengo por 1 a 0.

Hugo Souza goleiro do Corinthians comemora defesa de penalti durante partida contra o Bragantino no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Copa Sul-Americana 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Quanto o Corinthians já gastou com Hugo

Até o momento, o Corinthians já gastou R$ 1 milhão para contar com Hugo Souza nos confrontos contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Desde sua chegada, o goleiro disputou 22 partidas pelo clube, sofreu 23 gols e defendeu quatro cobranças de pênalti.

Contratado para substituir Cássio e Carlos Miguel, Hugo Souza tem se destacado como um líder fora de campo e uma peça-chave na reformulação do elenco sob a gestão do presidente Augusto Melo.

Confira a nota oficial do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Clube de Regatas do Flamengo, conforme o estabelecido no contrato de empréstimo firmado entre os clubes em julho deste ano."