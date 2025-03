Confira a programação do Corinthians durante a pausa para a Data Fifa

O Corinthians começa a se preparar para o confronto decisivo contra o Palmeiras pela final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março. O Timão venceu a partida de ida por 1 a 0, neste domingo (16), no Allianz Parque. Nesta semana, o elenco terá folga durante a Data Fifa.

O planejamento da comissão técnica ofereceu dois dias de folga aos jogadores do Timão que se reapresentam no CT Dr. Joaquim Grava somente na quarta-feira (19). Cinco jogadores do Corinthians estão com as suas seleções: Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), Carrillo (Peru), José Martínez (Venezuela) e Memphis (Holanda).

O holandês deve retornar ao Corinthians ainda na segunda-feira, pois os compromissos de sua seleção terminam no domingo (23). O Timão planeja uma estratégia com o Palmeiras para trazer os demais convocados na véspera da decisão.

Preparação e descanso

A ideia da comissão técnica é proporcionar um período de descanso e recuperação para os atletas. O Corinthians se reapresentou no início de janeiro e, desde então, tem enfrentado um calendário apertado, com partidas válidas pelo Paulistão e Libertadores, com uma média de um jogo a cada 3,2 dias.

Essa rotina acabou sobrecarregando os jogadores do Timão. Ao longo da temporada, o Corinthians sofreu com vários desfalques devido a lesões musculares, como as de Igor Coronado, Raniele e José Martínez. Garro, por sua vez, sofre com uma tendinopatia patelar agravada pela sobrecarga de jogos.

continua após a publicidade

O retorno dos jogadores após a folga deve ter o foco na reabilitação dos atletas para a decisão do Campeonato Paulista, no dia 2 de março, quinta-feira, na Neo Química Arena. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para ser campeão.