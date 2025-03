Record atropela Globo com vitória do Corinthians sobre o Palmeiras; confira

A Record obteve ótimos números com a transmissão do clássico entre Palmeiras e Corinthians, no último domingo (17), na final do Paulistão. Em São Paulo, a emissora de Edir Macedo teve média de quase 23 pontos de audiência, enquanto a concorrente somou cerca de 11.

Além dos bons números de média, a Record teve um pico de 26 pontos no jogo com a bola rolando. A emissora também liderou a média de audiência entre 18h à 0h em São Paulo. Enquanto o jogo comandado por Cléber Machado era exibido, a Globo transmitia o "Caldeirão com Huck".

Ao lado de Cléber Machado, estiveram os comentaristas Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spínola. A Record também exibe o jogo de volta, no próximo dia 27, às 18h30, na Neo Química Arena. No último domingo (16), o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Corinthians volta a vencer no Allianz

A última vitória do Corinthians no estádio havia sido no Paulistão de 2019. Na ocasião, o Alvinegro venceu o Palmeiras por 1 a 0, na primeira fase do torneio estadual, com gol de Danilo Avelar. É a terceira vez que o clube disputa uma final da competição no Allianz Parque. Anteriormente foram dois empates, 0 a 0 em 2018, conquistado pelo Corinthians, e 1 a 1, em 2020, desta vez com título do Alviverde.