Rubão não é mais diretor do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 17:35 • São Paulo (SP)

Rubens Gomes está fora do Corinthians e não é mais o diretor de futebol do clube. Em reunião nesta quinta-feira (02), o presidente Augusto Melo desligou o dirigente.

Rubão estava tendo atrito constante com o presidente Augusto Melo há semanas. Com a crise política do Corinthians, o ex-dirigente acusou o presidente do Conselho Deliberativo do Timão, Romeu Tuma Jr, de criar um "governo" paralelo".

No sábado (27), Augusto Melo prometeu mudanças para a semana. A primeira foi a demissão de Rubão, que foi um dos principais articuladores da campanha na eleição.

CONFIRA A NOTA-OFICIAL PUBLICADA PELO CORINTHIANS:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quinta-feira (2), Rubens Gomes, o “Rubão”, deixa o cargo de diretor de Futebol Profissional.

O clube agradece pelo trabalho e dedicação desde o início da gestão e lhe deseja sucesso nos próximos desafios. "