Carlos Miguel comenta propostas e abre o jogo sobre futuro no Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 11:41 • São Paulo (SP)

Destaque da vitória do Corinthians sobre o América-RN, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Carlos Miguel comentou sobre as propostas que recebeu para deixar o clube nesta temporada.

Em entrevista após o duelo, o novo goleiro titular da equipe comandada pro António Oliveira revelou que não aceitou deixar o Timão por motivos pessoais e afirmou que a permanência de Cássio foi um dos fatores preponderantes para sua decisão.

- Sobre sair, ter propostas para sair, tem muito do coração, porque eu escolhi estar aqui. Poderia ter ido para outros clubes, quando cheguei, no início. Não vim por causa do dinheiro, vim porque sabia o que era aqui, do trabalho que teria aqui. Sabia o cara que teria comigo, que é o Cássio. E consegui desenvolver muito mais meu futebol. Fico feliz de estar aqui hoje e desempenhar tudo que eu sonhei - disse o jogador.

O goleiro, que recebeu o prêmio de melhor jogador em campo no jogo válido pela Copa do Brasil, iniciou sua segunda partida consecutiva como titular após vencer a disputa contra Cássio.

Ao todo, Carlos Miguel acumula 17 jogos oficiais disputados pelo Timão, com 13 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O goleiro perdeu sua invencibilidade na derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, pela fase de grupos do Campeonato Paulista desta temporada.

O Corinthians volta a enfrentar o América-RR no dia 22 de maio, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília). Com a vitória no jogo de ida, o Timão joga pelo empate para garantir vaga na próxima fase da competição.

Carlos Miguel iniciou o duelo contra o América-RN como titular (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)