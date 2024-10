Rubão dispara contra gestão Augusto Melo no Corinthians: ‘Um escárnio’

Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, ao lado do presidente Augusto Melo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 15:04 • São Paulo (SP)

Ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, o Rubão, criticou a gestão de Augusto Melo após reunião do conselho deliberativo realizada na noite da última segunda-feira (7), no Parque São Jorge.

- Essa administração (presidida por Augusto Melo) é um escárnio. Tudo que eu falei que iria acontecer está acontecendo - afirmou o dirigente em rápido pronunciamento à imprensa.

Ainda no início da temporada, o conselheiro vitalício entrou em rota de colisão com o atual presidente, situação que se agravou após Rubão acusar Romeo Tuma Júnior, presidente do conselho deliberativo, de criar um governo parelelo dentro do clube paulista. Após desavenças com a gestão, ele acabou destituído do cargo em maio.

Figura central na campanha que culminou na eleição de Augusto, Rubão assumiu papel de oposição após deixar o comando do futebol corintiano e passou a criticar publicamente o então aliado. Em agosto, inclusive, chegou a revelar preocupação sobre a entrada do crime organizado no clube.

A comissão de ética deve enviar nos próximos dias um parecer sobre o processo de impeachment de Augusto Melo ao Conselho Deliberativo. O presidente já enviou sua defesa das acusações citadas, e a decisão do conselho deve ser publicada antes do término da atual temporada.