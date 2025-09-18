menu hamburguer
Ronaldo volta a defender SAF no Corinthians, mas nega compra: ‘chance zero’

Ex-atacante comentou sobre investimentos no futebol

imagem cameraRonaldo falou sobre SAF no Corinthians (Foto: Paul Ellis / AFP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024Ulisses Lopresti
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 18/09/2025
12:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ronaldo voltou a opinar sobre a criação de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no Corinthians, clube que defendeu entre 2009 e 2011. O ex-atacante defendeu uma mudança no modelo de administração do clube alvinegro, mas recuou sobre o desejo de investir no Timão.

— Não é que mudei de ideia. O torcedor e o associado do Corinthians têm de entender que o melhor caminho para o clube é a criação de uma SAF, é profissionalizar o futebol — disse o ex-jogador em entrevista na inauguração da casa Rede Ronaldo, na capital paulista, em evento realizado na quarta-feira (17).

Apesar da manifestação, o ex-camisa 9 do Corinthians revelou que não tem mais o desejo de empreender no futebol. Ronaldo se aventurou no esporte nos últimos anos e chegou a ser investidor do Real Valladolid, da Espanha, e do Cruzeiro.

— Hoje, a minha vontade é zero em estar dentro do futebol, muito menos investir o meu dinheiro em alguma aventura dentro do futebol — desabafou Ronaldo

Ronaldo falou sobre SAF no Corinthians (Foto: Divulgação/ Betfair)

Desejo antigo

No início deste ano, o ex-jogador do Timão manifestou abertamente o desejo de investir na SAF do Corinthians. Em entrevista ao 'Charla Podcast", Ronaldo prometeu arrumar dinheiro no mercado para investir no Timão e traçou metas ambiciosas, como pagar a dívida da Neo Química Arena com a Caixa, avaliada em R$ 700 milhões.

— Arrumo dinheiro no mercado e vou adorar fazer, envolver o torcedor. É resolver a dívida do estádio e é só olhar para frente com orçamento grande. O Corinthians fatura dinheiro. E organizado vai faturar mais ainda — disse o ex-jogador na época.

Entre 2009 e 2011, Ronaldo defendeu o Timão em 69 partidas, com 35 gols. O ex-atacante conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil pelo Corinthians, ambos em 2009.

