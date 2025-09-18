menu hamburguer
Corinthians

Conheça as promessas do Corinthians que estão no radar de Dorival Júnior

Jovens da base estão sendo observados pelo técnico do Timão

Corinthians treina no CT Dr. Joaquim Grava
imagem cameraAndré deve receber mais chances ao longo da temporada (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024Ulisses Lopresti
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 18/09/2025
06:15
Dorival Júnior sempre foi conhecido por valorizar as categorias de base nos clubes em que trabalhou, e no Corinthians não tem sido diferente. Em meio ao transfer ban e às dificuldades do Timão para contratar, o treinador tem dedicado atenção especial aos jovens do elenco.

A prática de integrar jovens da base tem se tornado frequente desde sua chegada, em abril. O centroavante Gui Negão é o principal destaque, com quatro gols. Os volantes André e Bahia tiveram oportunidades entre os profissionais, assim como o meia-atacante Dieguinho. O lateral-direito João Victor Jacaré caminha para seguir o mesmo caminho. Todos eles treinam regularmente com os profissionais.

Além deles, o meia Gui Amorim e os atacantes Nicollas e Luiz Fernando podem ter espaço até o fim do ano. Na última sexta-feira (12), todos foram inscritos pelo Corinthians para a disputa do Brasileirão. Dorival, no entanto, prega paciência com os garotos.

- Nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos. Independente da posição que ocupem, essa preparação demanda tempo, demanda um pouquinho de repetições - disse o treinador após a vitória do Corinthians sobre o Fluminense, no último sábado (13).

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians treina no CT Dr. Joaquim Grava
Dieguinho é um dos atletas que passou a ter mais oportunidades com Dorival Júnior (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Remanescentes da Copinha

A maioria dos atletas observados por Dorival Júnior fizeram parte da campanha do vice-campeonato do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada, perdida de virada para o São Paulo.

As únicas exceções são André, Gui Amorim e João Victor Jacaré, que, inclusive, já havia sido integrado aos profissionais durante a passagem de Ramón Díaz. O primeiro atua pelo time sub-17 do Timão e a tendência é que dispute a próxima edição da Copinha.

Proteção aos jovens

No final de agosto, o Corinthians perdeu uma joia de suas categorias de base para o Bahia. O clube soteropolitano pagou a multa rescisória do atacante, estipulada em R$ 14 milhões, o que gerou revolta na diretoria alvinegra.

Desde então, o Timão busca renovar com seus principais ativos da base, oferecendo aumentos salariais que, consequentemente, elevam também os valores das multas, atualmente definidas pela legislação brasileira como até duas mil vezes o rendimento mensal do jogador. Desde então, o Corinthians renovou com André, Gui Negão, Gui Amorim e João Victor Jacaré, mas mantém negociações com outros atletas.

