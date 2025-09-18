Conheça as promessas do Corinthians que estão no radar de Dorival Júnior

Dorival Júnior sempre foi conhecido por valorizar as categorias de base nos clubes em que trabalhou, e no Corinthians não tem sido diferente. Em meio ao transfer ban e às dificuldades do Timão para contratar, o treinador tem dedicado atenção especial aos jovens do elenco.

A prática de integrar jovens da base tem se tornado frequente desde sua chegada, em abril. O centroavante Gui Negão é o principal destaque, com quatro gols. Os volantes André e Bahia tiveram oportunidades entre os profissionais, assim como o meia-atacante Dieguinho. O lateral-direito João Victor Jacaré caminha para seguir o mesmo caminho. Todos eles treinam regularmente com os profissionais.

Além deles, o meia Gui Amorim e os atacantes Nicollas e Luiz Fernando podem ter espaço até o fim do ano. Na última sexta-feira (12), todos foram inscritos pelo Corinthians para a disputa do Brasileirão. Dorival, no entanto, prega paciência com os garotos.

- Nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos. Independente da posição que ocupem, essa preparação demanda tempo, demanda um pouquinho de repetições - disse o treinador após a vitória do Corinthians sobre o Fluminense, no último sábado (13).

Dieguinho é um dos atletas que passou a ter mais oportunidades com Dorival Júnior (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Remanescentes da Copinha

A maioria dos atletas observados por Dorival Júnior fizeram parte da campanha do vice-campeonato do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada, perdida de virada para o São Paulo.

As únicas exceções são André, Gui Amorim e João Victor Jacaré, que, inclusive, já havia sido integrado aos profissionais durante a passagem de Ramón Díaz. O primeiro atua pelo time sub-17 do Timão e a tendência é que dispute a próxima edição da Copinha.

Proteção aos jovens

No final de agosto, o Corinthians perdeu uma joia de suas categorias de base para o Bahia. O clube soteropolitano pagou a multa rescisória do atacante, estipulada em R$ 14 milhões, o que gerou revolta na diretoria alvinegra.

Desde então, o Timão busca renovar com seus principais ativos da base, oferecendo aumentos salariais que, consequentemente, elevam também os valores das multas, atualmente definidas pela legislação brasileira como até duas mil vezes o rendimento mensal do jogador. Desde então, o Corinthians renovou com André, Gui Negão, Gui Amorim e João Victor Jacaré, mas mantém negociações com outros atletas.