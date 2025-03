Vaquinha do Corinthians: mutirão busca alcançar a marca de 1 milhão de doações

A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, promove um mutirão nesta quinta-feira (20) para elevar a arrecadação da campanha de financiamento coletivo que visa quitar a dívida do Timão com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena.

A ideia dos organizadores é que os torcedores façam doações às 19h10 (de Brasília), em alusão ao ano de fundação do Corinthians. Até o momento, a campanha recebeu 836 mil doações desde novembro do ano passado, e a proposta é alcançar mais 164 mil, atingindo o recorde de 1 milhão de contribuições.

Para isso, a Gaviões da Fiel fez uma campanha pedindo também a colaboração de outras torcidas organizadas do Corinthians como Camisa 12, Estopim, Pavilhão 9, Coringão Chopp e os demais torcedores.

Vaquinha do Corinthians

A iniciativa tem como meta arrecadar R$ 700 milhões até maio, prazo limite estabelecido pelo banco estatal. Desde novembro, foram arrecadados R$ 38.679.886,10. Após uma adesão inicial elevada, o número diminuiu ao longo dos meses de campanha.

Neste ano, o financiamento coletivo tem sido divulgado nos jogos do Corinthians na Neo Química Arena e contou com um investimento milionário da Esportes da Sorte, patrocinadora do clube alvinegro, que destinou R$ 500 mil em contribuições à campanha da torcida organizada.

Para saldar o débito, o financiamento coletivo precisa arrecadar mais R$ 661.320.113,90. As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.